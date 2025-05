Comissão de Ética alerta para "danos" na imagem do Banco de Portugal

No parecer divulgado hoje pelo BdP, assinado pelo presidente da Comissão de Ética, Rui Vilar, e pelos vogais Rui Leão Martinho e Adelaide Cavaleiro, pode ler-se que o "governador, no plano subjetivo, agiu com a reserva exigível" nas circunstâncias concretas do pedido do primeiro-ministro para considerar substituí-lo no cargo, "cumprindo os seus deveres gerais de conduta".