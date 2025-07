Compensação para rendas antigas tem de ser pedida todos os anos

São abrangidos os senhorios com rendas antigas, ou seja, com contratos de arrendamento anteriores a 18 de novembro de 1990 e que não transitaram para o Novo Regime do Arrendamento Urbano. É o caso dos senhorios de famílias que tenham um rendimento anual bruto corrigido (RABC) inferior a cinco retribuições mínimas nacionais anuais, ou com arrendatários de idade igual ou superior a 65 anos ou com deficiência (grau de incapacidade superior a 60%), em situação de carência económica. Segundo o decreto-lei, "sempre que o valor da renda mensal dos contratos de arrendamento para habitação (...) seja inferior a 1/15 do valor patrimonial tributário (VPT) do locado, fracionado em 12 meses, o senhorio tem direito a uma compensação".