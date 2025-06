Complemento solidário de 820 euros até 2028 custa no mínimo mais 130 milhões por ano

A subida do valor de referência do Complemento Solidário para Idosos (CSI) para 820 euros até 2028 teria um custo anual mínimo de quase 130 milhões de euros, segundo as contas dos especialistas contactados pelo DN/Dinheiro Vivo. A proposta foi avançada pelo líder do PSD, Luís Montenegro, no congresso do partido no passado fim de semana.