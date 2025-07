Concluído plano de ação do Alto Minho para aplicar 128 milhões de euros do Norte 2030

Do total da dotação, a maior 'fatia' vai para a AMP, que terá direito a 376,7 milhões de euros, seguindo-se as comunidades intermunicipais do Tâmega e Sousa (186,9 ME), Douro, (157,6 ME), Ave (149,9 ME), Cávado (133,5 ME), Alto Minho (128,1 ME), Terras de Trás-os-Montes (109,5 ME) e Alto Tâmega (90,0 ME).