Concorrência investiga fixação de preços no setor da administração de condomínios

Salientando que "as associações de empresas devem abster-se de fixarem os preços que as associadas cobram pela prestação dos serviços, já que tal é uma prática contrária à Lei da Concorrência e prejudicial aos consumidores", a AdC refere que, em caso de decisão final sancionatória, "esta prática anticoncorrencial pode valer à visada uma coima de até 10% do seu volume de negócios total agregado das empresas suas associadas".