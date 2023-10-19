Concurso para recrutar mil técnicos superiores no Estado conta já com 3 050 registos

O concurso para contratação futura de mil técnicos superiores para a administração pública é lançado na sexta-feira, mas até às 13 horas desta quinta-feira havia já 3050 registos de interessados, disse fonte oficial..Na segunda-feira, o Ministério da Presidência do Conselho de Ministros anunciou o lançamento do procedimento concursal que vai permitir a constituição de reservas de recrutamento para a carreira geral de técnico superior, indicando que o recrutamento terá periodicidade anual..De acordo com fonte oficial do gabinete, até às 13 horas desta quinta-feira, o portal do Emprego Público (www.empregopublico.gov.pt) contava já com 3050 registos de pessoas interessadas..O procedimento concursal será aberto na sexta-feira, logo após a publicação do aviso em Diário da República, mas as pessoas interessadas podem já fazer um pré-registo, explicou a mesma fonte..A remuneração de entrada na administração pública para um técnico superior é atualmente de 1 333,35 euros brutos mas, no próximo ano, ou seja, na altura do ingresso efetivo dos candidatos, será de 1 385,99 euros, tendo em conta a atualização salarial prevista pelo Governo..Com o objetivo de rejuvenescer e capacitar a administração pública, "o procedimento concursal centralizado será realizado anualmente, de acordo com as necessidades sinalizadas pelos serviços, procurando atrair recursos humanos qualificados e revitalizar o corpo técnico da administração pública", refere o gabinete no comunicado..O procedimento permite a constituição de reservas de recrutamento para determinados perfis profissionais, transversais a todas as áreas da administração pública..No caso do concurso de 2023, as reservas integram as áreas jurídica, económica, financeira, de gestão patrimonial e de planeamento, controlo e avaliação de políticas públicas..A candidatura será feita exclusivamente 'online', no portal do Emprego Público, permitindo aos interessados, através da apresentação de uma única candidatura, concorrer a vários postos de trabalho em diferentes órgãos e serviços, explica o ministério.."As reservas de recrutamento podem ser utilizadas para a contratação de trabalhadores na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado ou a termo resolutivo, desde que os candidatos manifestem disponibilidade para ocupar esses postos de trabalho", pode ainda ler-se na nota..O gabinete explica que, "procurando estimular a participação de jovens recém-licenciados nos processos de recrutamento da administração pública, os concursos centralizados serão lançados anualmente após ser recolhida a informação relativa as necessidades dos serviços e conclusão do ano letivo".