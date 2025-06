Concursos de obras públicas sobem 73% até outubro e ultrapassam cinco mil milhões de euros

De acordo com o mais recente "Barómetro das Obras Públicas" da AICCOPN, nos primeiros dez meses de 2023, os contratos de empreitadas celebrados e registados no Portal Base, no âmbito de concursos públicos, totalizaram 2 026 milhões de euros, o que representa um acréscimo de 28% em termos homólogos.