Confederações patronais querem redução da carga fiscal

À entrada da reunião no Conselho Económico e Social (CES), em Lisboa, o presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros, disse aos jornalistas ter expectativas de que o ministro das Finanças, Fernando Medina, avance com "as primeiras luzes" sobre a proposta do OE2020, que será entregue no parlamento em 10 de outubro.