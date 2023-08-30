Confiança das famílias e dos empresários diminui em agosto

O indicador de confiança dos consumidores diminuiu em agosto, após ter registado no mês anterior o valor máximo desde fevereiro do ano passado, antes da guerra na Ucrânia, à semelhança do indicador de clima económico, referente ao sentimento das empresas, que reduziu os níveis pelo segundo mês consecutivo, após ter estabilizado em junho, divulgou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE)..Segundo o Inquérito de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores, para a diminuição da confiança das famílias em agosto terão contribuído as expectativas negativas da evolução futura da situação financeira do agregado familiar, assim como da realização de compras importantes por parte das famílias e da situação económica do país..As opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar, por outro lado, registaram um contributo positivo - ainda que insuficiente para sustentar a confiança dos consumidores no futuro..De salientar que as perspetivas futuras em relação à situação económica do país "diminuíram nos últimos dois meses, suspendendo a trajetória positiva observada desde novembro" e após terem atingido em junho o valor máximo desde fevereiro de 2022, e que "o saldo das opiniões dos consumidores sobre a evolução passada dos preços diminuiu nos últimos quatro meses, significativamente em maio e junho, afastando-se do patamar elevado em que se encontrava"..Já o saldo das perspetivas relativas à evolução futura dos preços aumentou, após ter atingido no mês anterior o valor mínimo desde fevereiro de 2021, o que significa que as famílias preveem um aumento generalizado dos preços nos próximos 12 meses..Do outro lado, o indicador de clima económico diminuiu em julho e agosto, com a confiança dos empresários em Portugal a baixar em todos os setores (indústria transformadora, construção e obras públicas, comércio e serviços)..No que respeita à evolução futura dos preços de venda, as expectativas subiram de forma expressiva na indústria transformadora, "interrompendo a trajetória marcadamente descendente iniciada em novembro", tendo aumentado também no comércio, na construção e obras públicas e nos serviços..Quanto aos motivos de preocupação de cada um dos setores, enquanto na indústria transformadora os empresários estão pessimistas em relação à evolução da procura global e aos stocks de produtos acabados, no comércio a confiança é impactada pelas expectativas relativas ao volume de stocks e de vendas..No ramo da construção e obras públicas, as perspetivas sobre a carteira de encomendas e o emprego são as componentes que mais fazem tremer a atividade. Por último, no setor dos serviços, a evolução da carteira de encomendas é o que mais provoca falta de confiança nos empresários..De acordo com o INE, o saldo das expectativas dos empresários de todos os setores sobre a evolução futura dos preços de venda aumentou no oitavo mês do ano, o que, mais uma vez, faz antever uma nova subida de preços nos próximos meses.