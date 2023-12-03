DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Conselho das Finanças Públicas pede "máxima responsabilidade" nas promessas eleitorais

Nazaré Costa Cabral, presidente do Conselho das Finanças Públicas, em entrevista, lembra as "restrições orçamentais" e considera que a dívida pública tem de continuar a descer.
"No Conselho das Finanças Públicas, não podemos, nem devemos pronunciar-nos em concreto sobre medidas de política que são anunciadas e muito menos durante uma campanha eleitoral, mas a verdade é que - e este é um efeito que é preciso acautelar - as medidas que, eventualmente, venham a ser prometidas ou assumidas perante o eleitorado, têm impactos", disse Nazaré da Costa Cabral, presidente do Conselho das Finanças Públicas (CFP), em entrevista ao Negócios e Antena 1.

O país vai entrar em campanha eleitoral para as legislativas antecipadas de 10 de março, e Nazaré Costa Cabral considera que é "importante deixar esta mensagem, que é uma mensagem de apelo à responsabilidade política". A líder do CFP diz que "é muito importante que todos os responsáveis e todos aqueles que neste momento se vão envolver na campanha eleitoral, tenham a máxima responsabilidade política".

"As medidas que eventualmente venham a ser prometidas ou assumidas perante o eleitorado, têm impactos. E é importante que haja a responsabilidade, na medida do possível, de estimar, de apreciar e de calcular e de antecipar esse impactos, impactos orçamentais e impactos sobre a dívida pública", acrescenta.

Para Nazaré da Costa Cabral, "esta ideia de continuarmos a reduzir a trajetória da dívida pública é algo que não devemos perder de vista". A presidente do CFP defende a estratégia do ministro das Finanças, Fernando Medina. "O risco de invertermos esta trajetória e de deixarmos de ter esta perspetiva de redução para, de repente, passarmos a ter outra vez uma perspetiva de aumento da dívida pública, eu acho que teria consequências muito funestas para as finanças públicas e para a economia do país", sublinha.

