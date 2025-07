Construção com mais 20 mil trabalhadores 

Manuel Reis Campos está, pois, otimista. No próximo ano, o país terá "dois programas comunitários de apoio a decorrer em simultâneo, o Portugal 2030, com 23 mil milhões de euros e o PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] que, em face da reprogramação, possui verbas europeias no montante de 22,2 mil milhões de euros, que têm que ser executadas até ao final de 2026", lembra. Reis Campos tem ainda a "forte expectativa de que, a partir do segundo semestre de 2024, se inicie uma trajetória de redução das taxas de juro, aliviando os encargos financeiros associados, quer para as famílias, quer para as empresas, perspetivando-se para a habitação uma evolução positiva".