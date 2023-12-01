COP28: Portugal vai contribuir com cinco milhões para fundo de 'perdas e danos'

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou hoje que Portugal vai contribuir com cerca de cinco milhões de euros para o fundo de financiamento de 'perdas e danos' resultantes das alterações climáticas..O anuncio oficial deverá ser feito no sábado, durante o discurso do chefe de Governo português na Cimeira Mundial sobre a Ação Climática, que reúne os líderes mundiais, mas António Costa avançou hoje o valor no Pavilhão de Portugal na 28.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP28), que está a decorrer no Dubai..Além do fundo de financiamento de 'perdas e danos', Portugal comprometeu-se hoje com outras três vias de financiamento da ação climática, no âmbito do Acordo de Compromisso Financeiro com Fundo Verde para o Clima, da ONU, de apoio aos países em desenvolvimento, e de dois acordos de reconversão da dívida com Cabo Verde e São Tomé e Príncipe.