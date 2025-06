Corte na taxa de stress já produz resultados no acesso ao crédito à habitação

"O que está a ser feito é avaliar a capacidade das famílias ficarem com uma taxa de esforço suportável caso as Euribor subam para valores em torno de 5,5%, em vez de 7%, o que é um cenário mais plausível." Num modo simplista, o responsável da empresa afirma que a decisão do Banco de Portugal veio tornar o exercício mais realista, possibilitando as instituições de financiar as famílias e as pessoas com uma situação financeira estável de comprar casa.