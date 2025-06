Dinheiro Vivo

Costa diz que seria "profundo erro orçamental" usar excedente para pagar despesas correntes

No debate preparatório do Conselho Europeu, António Costa foi questionado pela deputada do BE Isabel Pires sobre as regras orçamentais da União Europeia, mas acabou a defender o seu legado na política interna, congratulando-se pelos excedentes orçamentais alcançados este ano e no próximo, "mesmo aumentando a massa salarial".