Costa Silva defende um sistema competitivo para assegurar ligações aéreas

Reagindo ao anúncio da Ryanair sobre a redução de um avião na base da Madeira e a diminuição do tráfego no Porto e em Faro, no próximo ano, devido ao aumento das taxas aeroportuárias pela ANA/Vinci, o ministro defendeu que o Governo tem que "trabalhar com todas as companhias" para que o país tenha "um sistema mais competitivo" e assegure "ligações para todo o território nacional, porque isso é fulcral para o funcionamento da economia" em termos globais.