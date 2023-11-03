Covid-19. Cerca de 70% das freguesias foram ressarcidas de despesas

O presidente da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) afirmou esta sexta-feira que cerca de 70% das freguesias foram ressarcidas de despesas com a covid-19 e as restantes, localizadas no Norte, devem receber as verbas ainda este mês.."Posso garantir que 70% das freguesias já foram ressarcidas. Os outros cerca de 30% que são as freguesias que situam na área da comissão de coordenação da região Norte não o foram porque houve cinco ou seis freguesias que se atrasaram no envio e no preenchimento do questionário que era exigido para a candidatura", disse Jorge Veloso, durante uma audição no parlamento no âmbito da discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024)..O presidente da associação de freguesias afirmou que esta questão já foi resolvida e os processos já seguiram para a Direção-geral das Autarquias Locais (DGAL) para pagamento.."Penso que brevemente, ainda durante todo este mês de novembro, aquelas freguesias que ainda não receberam e que se situam, como disse, na região Norte com certeza que receberão a sua comparticipação", afirmou..Depois de muita polémica, o Governo lançou em março o programa Apoiar Freguesias para que 795 destas autarquias recebessem 4,3 milhões de euros para compensar as despesas que realizaram em 2020 no combate à pandemia de covid-19..O ressarcimento das despesas exigia a celebração de contratos-programa e atingiu 763 freguesias do continente e 32 das regiões autónomas dos Açores e da Madeira..O programa comparticipa em 100%, até ao máximo de 75 mil euros, os gastos das freguesias com equipamentos e dispositivos médicos, equipamentos de proteção individual, testes, análises laboratoriais e outros meios de diagnóstico, medicamentos, assistência de emergência a população vulnerável, ações de sensibilização e sinalização relativas à prevenção da doença e ações de desinfeção e disponibilização de desinfetantes..Nas candidaturas, as freguesias tiveram de justificar as despesas com faturas ou documentos comprovativos do pagamento e apresentar certidões de inexistência de dívidas à segurança social e às finanças..A proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2024 foi aprovada na terça-feira no parlamento, na generalidade, com votos a favor da maioria absoluta do PS e abstenções dos deputados únicos do PAN e do Livre..Votaram contra PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP e Bloco de Esquerda, numa votação igual à da proposta de Orçamento do Estado para 2023..A votação final global está marcada para 29 de novembro.