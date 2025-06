Crescimento da economia portuguesa deverá voltar a desacelerar em 2024

"Aponto para um crescimento da economia portuguesa entre 1% e 1,5%, com um contributo de cerca de um ponto percentual com origem na procura interna - com um crescimento positivo, mas reduzido, do consumo privado e um crescimento mais incerto do investimento - e um contributo entre o nulo e o ligeiramente positivo com origem na procura externa líquida", assinala o economista e professor do ISEG António Ascenção Costa.