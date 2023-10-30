Crescimento das vendas no comércio a retalho abranda para 1,6% no 3.º trimestre

As vendas no comércio a retalho cresceram 1,6% no terceiro trimestre deste ano, face a igual período do ano passado, quando no segundo trimestre tinham subido 3%, anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE), esta segunda-feira..Em setembro deste ano, por sua vez, o volume de negócios no comércio a retalho apresentou um crescimento de 1,2%, depois de ter tido uma queda de 0,4% em agosto..O índice de volume de negócios no comércio a retalho apresentou um aumento homólogo de 1,2% em setembro, "uma taxa superior em 1,6 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior", esclarece o INE, adiantando que esta aceleração foi "essencialmente originada" pelo comportamento do agrupamento dos produtos não alimentares..O instituto de estatística refere ainda que os produtos não alimentares apresentaram uma aceleração de 3,0 pontos percentuais (p.p.) em setembro, face a agosto, para um crescimento homólogo de 0,2%, enquanto os produtos alimentares recuaram 0,2 pontos percentuais (p.p.), para um aumento homólogo de 2,7%. Em termos mensais, o índice agregado caiu 0,3% em setembro, contra uma descida de 3,1% no mês anterior..Os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas, por sua vez, apresentaram crescimentos homólogos de 1,7%, 9,7% e 0,8% em setembro, contra subidas de 1,3%, 9% e 1,5% no mês precedente, pela mesma ordem.