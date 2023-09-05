Crise/Energia: Governo altera regimes temporários e cria apoio para transporte de mercadorias

O Governo alterou vários regimes temporários no âmbito da mitigação da subida do preço da energia e criou um apoio financeiro para o transporte de mercadorias por contra de outrem ou ferroviário, foi anunciado esta terça-feira..De acordo com um decreto-lei, publicado em Diário da República, o executivo criou apoios financeiros extraordinários para mitigar o impacto do aumento do preço dos combustíveis e da eletricidade para o setor dos transportes de mercadorias por contra de outrem e para o transporte ferroviário de mercadorias..Em causa está uma "subvenção direta aos respetivos beneficiários", determinada por resolução do Conselho de Ministros e operacionalizada pelo Instituto de Mobilidade e dos Transportes..Conforme ressalva o mesmo diploma, a atribuição dos apoios está dependente da notificação e aprovação prévia da Comissão Europeia, "em conformidade com o disposto no regime aplicável à concessão de auxílios de Estado". Este apoio produz efeitos a 18 de março de 2022..No que se refere ao mecanismo do gasóleo profissional extraordinário, a sua vigência é agora prorrogada para os abastecimentos elegíveis que ocorram entre 1 de julho e 30 de setembro de 2023..Através deste mecanismo pode ser devolvido 45% do montante consignado ao serviço rodoviário nacional e o valor equivalente ao adicionamento previsto no Código dos Impostos Especiais de Consumo..O Governo também procedeu à alteração do regime transitório para a atribuição de um subsídio social de mobilidade no âmbito dos serviços aéreos e marítimos entre o continente e a Madeira e entre esta e os Açores e ao regime transitório de estabilização de preços do gás por empresas com consumos superiores a 10 mil metros cúbicos (m3).