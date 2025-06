Custo dos alimentos na origem leva portugueses a comprar produtos processados

Estamos a afastar-nos da dieta mediterrânica?

A dieta Mediterrânea tem esta base da tradição e do acesso ao alimento na sua essência. É uma dieta de subsistência em que os diferentes povos da bacia do Mediterrâneo (Portugal não está na bacia do Mediterrâneo, mas foi beber deles essa cultura) viviam daquilo que a terra dava, com base na sazonalidade dos alimentos e com as comunidades a partilharem entre si os seus recursos alimentares. Estamos a perder a ligação à dieta mediterrânica no sentido em que estamos a perder este traço dos alimentos que se preparam com base em técnicas culinárias que são ancestrais e também que têm perfis gustativos que acabam por divergir daquilo que são os alimentos mais processados. À medida que vemos esta mudança de paradigma alimentar, em que os alimentos mais processados são mais baratos e chegam aos hábitos alimentares das crianças mais cedo, de alguma forma vemos criarem-se hábitos alimentares que pendem mais para a preferência desses mesmos alimentos. Temos aqui uma espécie de tempestade perfeita, em que, por um lado, o acesso aos alimentos que seriam mais favoráveis é mais difícil pelo custo e, por outro lado, há menos competências culinárias para os preparar e menos tempo para o fazer.