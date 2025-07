Comércio defende solução de pagamento eletrónico gratuito

A proposta da estratégia esteve em consulta pública durante um mês (de 5 de junho a 5 de julho) e várias foram as entidades que se pronunciaram sobre aquela medida - entre elas, a CCP, com a referida posição. Do outro lado, enquanto a SIBS (dona do Multibanco) e a Associação Portuguesa de Bancos (APB) assinalaram a "importância" e urgência de tal alteração, a Associação Nacional de Instituições de Pagamento e Moeda Eletrónica (ANIPE), dedicada a prestar apoio na definição da legislação e regulação para o desenvolvimento do setor, questionou a legalidade e os meandros da ação.