Custos com a habitação já pesam quase 40% no orçamento familiar

Em concreto, o crescimento observado neste período foi de 7,2 pontos percentuais (p.p.) e explica-se essencialmente pelo aumento das rendas e da inflação, já que a subida verificada foi superior à que "teria ocorrido se a despesa média das famílias com a habitação tivesse aumentado à taxa de crescimento do índice de preços no consumidor", que se fixou nos 16,2% entre dezembro de 2015 e dezembro de 2022, de acordo com o INE.