Custos de construção de habitação nova abrandam para 1,5% em outubro

A subida dos custos de construção de habitação nova abrandou para 1,5% em outubro, em termos homólogos, impulsionada pelo aumento de 6,9% na mão de obra, enquanto os materiais recuaram 2,3%, divulgou o INE..Segundo o "Índice de Custos de Construção de Habitação Nova" do Instituto Nacional de Estatística (INE), "em outubro de 2023, estima-se que os custos de construção de habitação nova tenham aumentado 1,5% em termos homólogos, menos 0,6 pontos percentuais que o observado no mês anterior"..Os preços dos materiais apresentaram uma variação de -2,3% (-1,7% no mês anterior), enquanto o custo da mão de obra aumentou 6,9%, menos 0,7 pontos percentuais que em setembro..O custo da mão de obra contribuiu com 2,8 pontos percentuais (3,1 pontos percentuais no mês anterior) para a formação da taxa de variação do índice e a componente materiais com -1,3 pontos percentuais (-1,0 ponto percentual em setembro)..De acordo com o INE, entre os materiais que mais influenciaram negativamente a variação agregada do preço estão o aço para betão e perfilados pesados e ligeiros, que apresentou um decréscimo de cerca de 20% em termos homólogos, e a chapa de aço macio e galvanizada e os materiais de revestimentos, isolamentos e impermeabilização, todos com descidas de cerca de 15%..Em sentido oposto, destacaram-se o betão pronto, as tintas, primários, subcapas e vernizes e os artigos sanitários com crescimentos homólogos de cerca de 10%..Em cadeia, face ao mês de setembro, a taxa de variação do índice foi de -0,5% em outubro, menos 0,9 pontos percentuais relativamente ao mês anterior, com o custo dos materiais e o da mão de obra a descerem 0,7% e 0,2%, respetivamente..As componentes materiais e mão de obra contribuíram com -0,4 e -0,1 pontos percentuais, respetivamente, para a formação da taxa de variação mensal do índice (0,1 e 0,3 pontos percentuais em setembro, pela mesma ordem).