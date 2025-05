Decorrem mil ações de reconhecimento de trabalhadores das plataformas digitais

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social está hoje no parlamento, na Comissão de Orçamento e Finanças, a defender o Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), no último dia de ronda de audições setoriais, tendo repetido - como em situações recentes anteriores - a baixa taxa de desemprego atual e que há, atualmente, mais de cinco milhões de trabalhadores ativos a descontarem para a Segurança Social.