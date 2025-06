Defesa reforça em 60 mil euros subvenção para Associação dos Deficientes das Forças Armadas em 2024

Helena Carreiras lembrou ainda que o Estatuto do Antigo Combatente foi aprovado há cerca de três anos e que, desde então, foram entregues mais de 410 mil cartões de Antigo Combatente, que "o Plano de Ação de Apoio aos Deficientes Militares tem apoiado mais de 1.800 deficientes militares e cuidadores" e que a Rede Nacional de Apoio tem apoiado mais de 860 pessoas "no âmbito do stress pós-traumático -- incluindo filhos, órfãos, viúvas e viúvos de Antigos Combatentes".