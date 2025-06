Depósitos das famílias crescem em outubro, mas longe de recuperar perdas de 7,2 mil milhões

No entanto, e segundo os cálculos do Dinheiro Vivo, as instituições financeiras estão longe de recuperar em termos de poupanças de particulares, apresentando perdas 7,26 mil milhões de euros - cerca de 4% - face ao início do ano. Em outubro de 2022, estes cofres contabilizavam 182,06 mil milhões de euros, pelo que estamos igualmente perante um decréscimo homólogo de 3,7% ou 6,89 mil milhões de euros, em termos absolutos.