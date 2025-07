Desempregados nos centros de emprego aumentam 5,3% em novembro face a 2022

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego subiu para 312 310 no final de novembro. Trata-se, segundo as estatísticas divulgadas hoje pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), de uma subida de 5,3% face à situação em novembro de 2022 (mais 15 587 pessoas) e de 3% em relação ao mês de outubro (mais 8954). "Para o aumento do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2022, na variação absoluta, contribuiram os inscritos há menos de 12 meses (+21 855) . Em sentido inverso há uma diminuição dos inscritos há 12 ou mais meses no ficheiro dos Serviços de Emprego (-6 268)", explica o IEFP na informação mensal sobre o mercado de emprego. O desemprego subiu em todas as regiões do continente em comparação com novembro do ano passado, com o Alentejo a revelar a subida mais significativa (11,6%). Em relação ao mês de outubro, o maior aumento foi no Algarve (+62,7%).