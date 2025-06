Diploma permite progressão mais rápida a 70 mil professores

No entender do governo, este instrumento de valorização das carreiras "complementa o caminho iniciado neste ciclo político, que se iniciou com o descongelamento das carreiras em 2018, com a vinculação de mais de 22.500 professores entre 2015 e 2023, com a redução das áreas geográficas de colocação dos professores e com o reforço de pessoal docente nas escolas".