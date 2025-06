Diretas no PS: É mais o que os une, ou o que os separa na área económica?

Impulsionar o crescimento económico através da subida dos salários é tema partilhado por ambos os candidatos. No entanto, PNS defende o aumento do salário mínimo numa perspetiva plurianual, a par com um "fortalecimento da negociação coletiva e o investimento em qualificação". JLC apresenta uma abordagem que, na perspetiva de João Duque, é "interessante", e que visa reduzir a diferença face ao salário mínimo praticado em Espanha, ao longo dos próximos quatro anos. Recorde-se que, atualmente, se pagam 760 euros em Portugal e 1080 no país vizinho, cerca de 300 euros de diferença. "Pode ser uma fórmula de motivação comparar com o mercado mais próximo do nosso e aquele com quem temos fortes relações comerciais", aponta o economista.

Sobre os salários da função pública, ambos os candidatos defendem a valorização das carreiras e dos regimes remuneratórios, com JLC a deixar uma ideia mais vaga no que se refere ao tema da recuperação do tempo de serviço dos professores, dizendo apenas que se compromete a "renovar os acordos de Concertação Social, em matéria de salários e competitividade, e os acordos com os sindicatos da Administração Pública relativos a remunerações". PNS é mais claro ao dizer que é preciso "voltar a negociar com as associações representantes dos professores as regras relativas ao tempo de serviço".

Os dois reconhecem que só com salários mais atrativos será possível atrair e reter os melhores talentos na administração pública, sublinhando igualmente a importância da tecnologia ao serviço de uma gestão de recursos - humanos e materiais - públicos mais eficiente.

Manuel Caldeira Cabral vinca o "posicionamento mais centrista de JLC, e mais de esquerda - de soluções mais ligadas ao Estado - de PNS, notório na campanha", mas considera que ambos os candidatos, com quem se cruzou e trabalhou quando esteve no Governo como ministro da Economia, "são capazes de atuar num conjunto de temas muito grande". Com C.A.R.