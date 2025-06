Diversificação de mercados e de oferta anima final do ano na hotelaria - AHP

"Obviamente, deixa-nos muito satisfeitos. Temos confiança na qualidade e na relação que mantemos com os clientes nacionais. São uma resposta importante também porque, obviamente, as regiões portuguesas têm níveis de sazonalidade diferentes. O Algarve tem a partir do mês de novembro uma sazonalidade acentuada que se prolonga até ao final do primeiro trimestre [do ano seguinte]. E muitas vezes, o que acontece, então, é que as famílias hoje já optam por fazê-lo [consoada] em unidades hoteleiras, nomeadamente aquelas que se mantêm abertas no Algarve, a nossa principal região turística", explicou.