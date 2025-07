Dívida incobrável em 2022 mais do que duplicou desde 2016

Os valores constam do parecer do TdC à Conta Geral do Estado (CGE) de 2022, com o organismo presidido por José Tavares a detalhar que no final de 2022, a dívida classificada como incobrável ascendia a 8.693 milhões de euros, resultante da tramitação de 7.271.745 processos de execução fiscal, referentes a dívidas desde 1974.