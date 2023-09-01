Dívida pública sobe em julho pelo sétimo mês consecutivo e renova máximos

A dívida pública aumentou cerca de mil milhões de euros em julho, face ao mês anterior, para 281,1 mil milhões de euros, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Banco de Portugal (BdP)..Trata-se do sétimo mês consecutivo em que a dívida na ótica de Maastricht (a que conta para Bruxelas) subiu, alcançando o valor mais alto de sempre..Segundo explica a entidade liderada por Mário Centeno, a evolução observada em julho refletiu o aumento dos títulos de dívida, sobretudo de curto prazo, que somaram 1,1 mil milhões de euros..Também os depósitos das administrações públicas aumentaram 500 milhões de euros no sétimo mês do ano, sendo que, "deduzida desses depósitos, a dívida pública aumentou 500 milhões, para 255,9 mil milhões de euros"..De recordar que, no segundo trimestre de 2023, a dívida pública passou a corresponder a 111,2% do Produto Interno Bruto (PIB), um valor 2,6 pontos percentuais abaixo dos 113,8% registados no final de março.