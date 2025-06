Dois terços das refeições em Portugal não são preparadas em casa

Assim, é a partir dos 64 anos que se assiste ao aumento da Despesa Total Anual Média dedicada ao consumo alimentar em casa em Portugal, sendo que é o rendimento das últimas duas décadas que leva as famílias nacionais a optar por comer em casa, em detrimento de realizar refeições fora.

Neste campo, diz o estudo "Como comemos o que comemos - um retrato do consumo de refeições em Portugal", existe uma relação direta entre nível de rendimento e situação profissional e o consumo de refeições fora de casa. Ou seja, "ir a um restaurante é́ mais comum entre as pessoas com rendimentos e níveis de escolaridade mais elevados, e que residem em grandes centros urbanos". Revela o documento que as encomendas de comida acontecem oito vezes mais em famílias com maiores rendimentos, sendo que estas têm também despesas com alimentação duas vezes maiores, quando comparadas com as famílias com rendimentos menores.