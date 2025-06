Dois terços dos portugueses poupam menos de 10% do salário

De acordo com o o estudo "Consumer Sentiment Survey 2023", os rendimentos das famílias portuguesas estão a cair desde 2020, sendo que 66% não chega a poupar 10% do que ganha todos os meses e, a cada grupo de dez portugueses, há quatro "que nem 5% do seu rendimento" líquido consegue poupar. Por outro lado, 16% dos portugueses dizem poupar entre 10% a 20% do salário líquido. Outros 10% dizem conseguir reservar 20% a 30% do salário e "apenas 2% consegue economizar mais de metade do que aufere".