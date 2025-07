Douro implementa projeto-piloto de reutilização de água na rega de vinhas

"Num território com 14 municípios, 44 mil hectares de vinha e 31 ETAR, muitas delas com grande proximidade às vinhas da Região Demarcada do Douro, existe um potencial enorme para a reutilização de águas residuais tratadas na irrigação das mesmas. Desse modo, enquanto entidade responsável pela gestão do Sistema Multimunicipal do Norte de Portugal, o nosso compromisso é o de atingir mais de 50% da respetiva água reutilizada na rega de vinhas", explica, no texto, o presidente do Conselho de Administração da Águas do Norte, José Machado do Vale, em representação do consórcio REGADOURO.