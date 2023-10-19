Economia cresce entre 1,2% e 1,6% em 2024, diz Forum para a Competitividade

A economia portuguesa vai abrandar fortemente este ano e no próximo face ao crescimento de 6,8% do ano passado, estima o Forum para a Competitividade nas suas Perspetivas Empresariais do 3º trimestre. A previsão é que a economia cresça entre 2 e 2,2% este ano e entre 1,2 e 1,6% em 2024. Esta estimativa, sublinha a entidade, está "condicionada pelo enquadramento externo e pela influência das elevadas taxas de juro"..O Forum prevê que a taxa de inflação abrande dos 7,8% em 2022, para entre 4,6% e 5%, em 2023, e entre 2,8% e 3,6%, em 2024. Já quanto ao desemprego, a previsão é para um aumento ligeiro dos 6% do ano passado para até 6,7% este ano e 6,8% no próximo.."Em 2024, o consumo deverá permanecer muito moderado, com alguns efeitos contraditórios. Pela positiva, deverá haver algum alívio fiscal e a possibilidade de adiar a subida de prestações do crédito à habitação. Pela negativa, o crescimento fraco do emprego e alguma recuperação da poupança", prevê o Forum para a Competitividade, que nota também que "no trimestre terminado em julho, as novas operações de crédito a empresas não financeiras aumentaram 5,5%, apesar de se ter observado uma subida considerável dos juros"..O Forum para a Competitividade é uma associação liderada pelo empresário da indústria farmacêutica Pedro Ferraz da Costa. Entre os associados estão bancos, confederações patronais, associações setoriais, grandes empresas, universidades e até uma entidade pública - o IAPMEI. E tem também associados em nome individual, como os antigos ministros Luís Mira Amaral e Daniel Bessa.