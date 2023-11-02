DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Chega diz que vai tentar suspender venda da Efacec com providência cautelar

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, André Ventura apelou ao PS para que viabilize a comissão de inquérito "em nome do interesse nacional", defendendo que a Efacec é "uma empresa absolutamente estratégica".
O presidente do Chega anunciou hoje que o partido vai propor a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito à venda da Efacec e tentar suspender o negócio através de uma providência cautelar.

"A par da proposta que faremos de uma comissão parlamentar de inquérito à venda da Efacec, tendo sido um negócio que aparenta ter sido absolutamente ruinoso, o Chega decidiu ir um pouco mais longe e avançar com uma providência cautelar no tribunal, na jurisdição administrativa, para suspender este ato e esta venda, até termos torda a informação necessária em matéria de salvaguarda dos trabalhadores, de informação financeira e das garantias que têm de ser dadas aos portugueses e ao Governo quanto à gestão futura da Efacec", anunciou.

O anúncio foi feito algumas horas depois de a Iniciativa Liberal ter feito o mesmo e de o presidente do PSD ter admitido avançar com uma proposta semelhante se o Governo não esclarecer todos os detalhes do negócio da venda, que considerou ruinoso.

André Ventura, que também classificou o negócio como ruinoso, acusou o Governo de mentir "no procedimento que disse que ia adotar para a salvaguarda da Efacec" e quanto às verbas injetadas, e considerou que a "venda mais não é do que um artifício para esconder a ineficácia e incompetência" do executivo.

"O Estado não coloca 130 ou 140 ou 160, mas coloca 231 milhões de euros na Efacec, aumentando o seu nível de exposição de forma muito elevada. Ou seja, os contribuintes vão ter de fazer um esforço adicional para sustentar a venda da Efacec, o que é contrário ao que o Governo tinha prometido quando se iniciou o processo de privatização", afirmou.

O deputado considerou que uma providência cautelar "é a única possibilidade que há, real, de parar este negócio enquanto é tempo" e indicou que vai justificar com "violação grosseira das leis em matéria de transparência, de informação e até da defesa económica dos contribuintes".

O líder do Chega disse ter manifestado ao Presidente da República, durante a audiência de quarta-feira, a sua preocupação em relação relativamente "à falta de transparência com que o Governo tem gerido" este dossiê.

Ventura quer saber como e que o negócio "vai ser efetivado, os custos que vai implicar" e defendeu que o ministro da Economia deveria dar mais informações, lembrando que propôs a audição de António Costa Silva na Assembleia da República.

Ventura disse também que, "ao contrário do que garantiu o Governo, nem os postos de trabalho, nem as condições de operacionalidade da empresa estão asseguradas" e considerou que o fundo alemão Mutares, que comprou a empresa, "não tem bom historial".

"É um fundo que praticamente vai buscar empresas em situação de calamidade e não as tem reconstruído, tem destruído muitas vezes", sustentou.

Questionando se há possibilidade de PSD, Chega e Iniciativa Liberal apresentarem uma proposta conjunta de comissão de inquérito, Ventura afirmou que "poderá eventualmente chegar-se a uma proposta conjunta", mas disse que ainda não falou com Luís Montenegro ou Rui Rocha.

A Efacec, empresa que opera nos setores da energia, engenharia e mobilidade, com cerca de 2.000 trabalhadores, tinha sido nacionalizada em 2020, ficando o Estado a deter 71,73% da empresa.

A nacionalização, apresentada como temporária, ocorreu na sequência do arresto judicial de bens da empresária angolana Isabel dos Santos, que detinha a maioria do capital da Efacec.

Na terça-feira, o ministro da Economia disse que o Estado vai injetar mais 160 milhões de euros na Efacec, enquanto o fundo Mutares injetará na empresa 15 milhões de euros em capital e 60 milhões de euros em garantias.

O Estado já injetou 132 milhões de euros na Efacec, a que se somam mais 85 milhões de euros em garantias.

