Elétricos consolidam liderança nas vendas dos ligeiros de passageiros

A mesma dificuldade de retoma verifica-se no nos veículos ligeiros de mercadorias que entraram em circulação em 2023. Este mercado absorveu 28 523 unidades, um crescimento de 20,7% face a 2022 e um decréscimo de 26% em comparação com 2019. Já as matrículas de pesados totalizaram 7907 unidades, mais 26,9% relativamente ao exercício precedente e, em contraciclo com os outros segmentos, um aumento de 33,7% quando comparado com 2019.

De acordo com os dados da ACAP, entraram no mercado um total de 236 053 novos veículos, o que representou um aumento de 26,1% relativamente a 2022, mas uma diminuição de 12,3% face ao ano de 2019.