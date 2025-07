Emissão de certificados de aforro com limite de 7000 milhões de euros em 2024

"Tendo em vista a satisfação das necessidades de financiamento do Estado, a presente resolução autoriza a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E. P. E., a emitir dívida pública de acordo com os limites estabelecidos no Orçamento do Estado para 2024, sob as formas de representação previstas na lei", pode ler-se na resolução hoje publicada.