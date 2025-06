Estas são as 10 ruas mais caras de Portugal

A ocupar o primeiro lugar da lista está a Rua Garret, no Chiado, que com preços a rondar, em média, os 4 404 545 milhões de euros é a mais cara do país. A completar o pódio do ranking de luxo encontram-se a Rua Melo e Sousa, no Estoril, com um preço médio de 3 417 142 milhões de euros, e a Rua das Palmeiras, na Quinta da Marinha, em Cascais que ronda os 3 187 636 milhões de euros.