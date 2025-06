Estudo indica que maioria dos universitários recorre a inteligência artificial

"Será necessário estruturar o ensino tendo como certeza a utilização de sistemas de IA, quer ao nível de processos de avaliação, quer ao nível de literacia para os usos de sistemas digitais, desde o ensino básico", afirma Pedro Rodrigues Costa, investigador da Universidade Lusófona do Porto, um dos autores da investigação, juntamente com Esser Jorge, do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), e Alexandra Figueira, também da Universidade Lusófona.