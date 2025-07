Dinheiro Vivo

Euribor sobe a três e a 12 meses e desce a seis meses

Segundo dados do Banco de Portugal referentes a julho de 2023, a Euribor a 12 meses representava 39,4% do "stock" de empréstimos para habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que a Euribor a seis e a três meses representavam 35,1% e 23%, respetivamente.