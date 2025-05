Exportações de componentes automóveis atingem os 1130 milhões de euros em setembro

"Espanha continua a ser o principal destino dos componentes automóveis fabricados em Portugal, representando 27,9% das exportações, seguido pela Alemanha, com 22,6%. França fecha o pódio com 10,6% da quota", lê-se.



"Em relação ao top 15 de mercados clientes de Portugal, conclui-se que há um aumento nas exportações de componentes automóveis portugueses em catorze dos quinze países, sendo os Estados Unidos da América, novamente o único a apresentar uma queda, de 15,9% na variação 22/23. Importa realçar ainda o aumento superior a 30%, da variação relativa a 2022, em quatro mercados do top 15, sendo eles, por ordem crescente de variação relativa, Polónia com 30,7%, Marrocos com 37,1%, Suécia com 43,7 %, e Áustria com 44,3%", conclui a AFIA.