Exportações de turismo sobem 15% em setembro e importações 11%

As despesas de turistas estrangeiros em Portugal e de turistas portugueses em outros países aumentaram 15,4% e 11,2%, respetivamente, em setembro, em termos homólogos, acelerando face ao mês anterior, divulgou o Banco de Portugal (BdP), esta segunda-feira.."Em setembro de 2023, o indicador preliminar das viagens e turismo aponta para um crescimento das exportações de 15,4% face a setembro de 2022 (após uma variação de 10,7% em agosto) e um crescimento das importações de 11,2% (após uma variação de 9,8% em agosto)", regista o BdP..No indicador preliminar das viagens e turismo da balança de pagamentos, o banco central regista que o abrandamento deste indicador face aos primeiros meses do ano é justificado "pelas restrições à circulação impostas como medida de resposta à pandemia da covid-19 que vigoravam no primeiro trimestre de 2022, e que foram sendo progressivamente levantadas"..As séries apresentadas pelo BdP são valores preliminares para a taxa de variação homóloga, tanto para as despesas de turistas estrangeiros em Portugal (também designadas por exportações ou créditos), como para as despesas de residentes em Portugal quando se deslocam a outros países (também designadas por importações ou débitos)..De acordo com o banco central, "esta informação baseia-se num conjunto mais restrito de informação, predominantemente de cartões bancários, e não substitui as séries históricas de exportações e importações de viagens e turismo publicadas no BPstat"..O BdP atualiza o indicador preliminar das viagens e turismo da balança de pagamentos em 30 de novembro.