Exportações e importações caem 8,8% e 12,3% no terceiro trimestre

As exportações de bens diminuíram 8,8% e as importações recuaram 12,3% no terceiro trimestre deste ano face ao mesmo período de 2022, registando-se o segundo trimestre consecutivo de decréscimos, divulgou o INE esta segunda-feira.."No terceiro trimestre de 2023, a estimativa rápida do comércio internacional de bens aponta para diminuições, em termos nominais, de 8,8% e 12,3% nas exportações e importações, respetivamente, em relação ao período homólogo", aponta o Instituto Nacional de Estatística (INE)..Este é o segundo trimestre consecutivo com decréscimos nas transações de bens, acentuando-se face ao período entre abril e junho, quando foram registadas quedas de 4,7% nas exportações e de 6,4% nas importações..Desde o terceiro trimestre de 2022 que este indicador tem registado abrandamentos..No primeiro trimestre de 2023, as exportações e as importações tinham aumentado, em termos homólogos, 13,0% e 8,9%, respetivamente..Esta estimativa rápida é incorporada no cálculo da estimativa rápida das Contas Nacionais Trimestrais do INE e será atualizada no próximo destaque mensal das estatísticas do comércio internacional.