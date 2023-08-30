Exportações e importações de turismo crescem 7,2% e 15,4% em julho

As despesas de turistas estrangeiros em Portugal e de turistas portugueses em outros países cresceram 7,2% e 15,4% em julho em termos homólogos, adiantou esta quarta-feira o Banco de Portugal (BdP) em comunicado.."Em julho de 2023, o indicador preliminar das viagens e turismo aponta para um crescimento das exportações de 7,2% face a julho de 2022 (após uma variação de 16,4% em junho) e um crescimento das importações de 15,4% (após uma variação de 9,2% em junho)", destacou a entidade..De acordo com a organização, neste mês, "as importações invertem a trajetória de abrandamento que se verificava desde janeiro deste ano", sendo que os crescimentos observados em julho em relação ao ano passado "apresentam uma desaceleração face aos observados no início do ano"..O BdP justifica o abrandamento com o "progressivo levantamento das medidas de resposta à pandemia de covid-19 após o primeiro trimestre de 2022"..Estas séries referem-se a valores preliminares para a taxa de variação homóloga, "tanto para as despesas de turistas estrangeiros em Portugal (também designadas por exportações ou créditos)" como para despesas "de residentes em Portugal quando se deslocam a outros países (também designadas por importações ou débitos)"..A informação baseia-se "num conjunto mais restrito de informação, predominantemente de cartões bancários", sendo que "não substitui as séries históricas de exportações e importações de viagens e turismo publicadas no BPstat", alertou a instituição..O banco central volta a atualizar este indicador em 29 de setembro.