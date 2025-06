Exportações reféns da resistência dos principais parceiros comerciais

Apesar de destacar que a expectativa genérica é que os principais parceiros de Portugal "tenham um ano de 2024 um pouco melhor do que o atual, mas permanecendo abaixo do potencial", o diretor do gabinete de estudos do Fórum para a Competitividade, Pedro Braz Teixeira, alerta que "o mau comportamento das exportações portuguesas está a ser pior" do que a evolução dos parceiros.