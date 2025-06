Famílias que perderam casa estão a ser sinalizadas às comissões de proteção de menores

Há famílias sinalizadas às comissões de proteção de crianças e jovens em perigo (CPCJ) nas zonas da Amadora, Sintra Oriental e Lisboa Centro, porque deixaram de conseguir sustentar as despesas de habitação. Segundo noticia o Público, os casos são cada vez mais frequentes nestas três áreas, particularmente nas CPCJ de Sintra Oriental e Amadora, as maiores do país.