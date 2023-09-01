DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Dinheiro Vivo

Famílias resgatam 600 milhões dos PPR para pagar crédito à habitação

Suspensão da penalização no resgate antecipado de planos de poupança-reforma levou a um aumento do recurso a esta poupança.
Publicado a

As famílias portuguesas resgataram cerca de 611,68 milhões de euros dos Planos Poupança-Reforma (PPR) nos primeiros seis meses do ano, aproveitando o regime excecional que permite o resgate antecipado destes produtos sem penalização, para mitigar o agravamento dos custos com crédito à habitação, noticia o Jornal de Negócios.

Segundo a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), a evolução da atividade seguradora revela que os resgates efetuados no primeiro semestre de 2023, face ao período homólogo, registaram um crescimento de 61,4%.

Para produtos subscritos antes de 30 de setembro de 2022, e sem especificar a razão do resgate, aquela medida estabelece um tecto máximo mensal de 480,43 euros (o valor do Indexante de Apoios Sociais - IAS em 2023). Já se for para pagar prestações do crédito não tem limite, nem é exigida antiguidade das entregas.

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt