Fim do RNH é "erro estratégico" e deixa incerto futuro do país

Na perspetiva de Luís Leon, a proposta de alteração do PS não serviu para salvar o mecanismo de RNH: "Se fosse, a única decisão decente seria acabar com o regime a 1 de janeiro e deixar a deliberação para o próximo Governo." Ambos os especialistas concordam que um país como Portugal, que não tem capital, não se pode dar ao luxo de estar isolado do resto do planeta e dizer que não precisa do dinheiro dos estrangeiros - "precisa e é fulcral ter medidas fiscais que sejam atrativas do ponto de vista do investimento, seja por via deste regime ou de outro. Não se pode é acabar com este sem substituir por outro de igual calibre, até porque competimos com outros países", reitera Serena Cabrita Neto.